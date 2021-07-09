На Ямале медвежата остановили автомобиль и залезли на капот

Фото: скриншот с видео. Один из медвежат.

Знаменитые ямальские медвежата, устроившие драку прямо на проезжей части в Тазовском районе, вновь попали в объектив камеры. На этот раз косолапые добрались до поселка Уралец, что неподалеку от Нового Уренгоя.

Засняла животных автоледи, проезжавшая мимо. Да и как этого не сделать, если медвежата перегородили дорогу? Когда женщина остановилась, один их косолапых сразу же принялся обследовать машину, принюхиваясь, нет ли у женщины чего вкусненького. Обойдя автомобиль, он подошел к капоту, а затем уперся на него передними лапами, вопрошающе смотря на водителя.

Второй мишка оказался менее любопытным. Все время он просто лежал на дороге и наблюдал за происходящем.

По словам местных жителей, мишки совсем не боятся людей и уже долгое время бродят вдоль дорог. Поскольку они еще маленькие, им тяжело самим добывать еду, поэтому они пытаются выпросить ее у людей.

Кстати, увидеть косолапого на Ямале - проще простого, особенно зимой. В холодное время года белые мишки часто выходят к вахтовикам в поисках лакомства и получают его. Например, на Гыданском полуострове косолапого накормили печеньем, а в Саббете хищник чуть не угнал снегоход, надеясь поживиться съестным.