На Ямале медвежья семья показала, как надо правильно переходить дорогу

Мишки переходят дорогу

С наступлением теплых деньков на Ямале активизировались медведи. Пережив холодную зиму, косолапые выбираются из своих берлог, отправляясь разгуливать по округе. Зачастую вместе со взрослыми особями можно встретить и малышей, забавно семенящими по пятам за родителями.

Одно из таких семейств удалось снять на видео местной жительницей. Северянка ехала из поселка Ягельный в направлении Надыма и встретила маму с медвежонком.

В ролике, опубликованном женщиной, видно, как из лесной чащи к краю дороги осторожно подходит медведица. Взглянув по сторонам и убедившись, что опасности нет, она бодро побежала по проезжей части, а следом за ней вприпрыжку понесся маленький мишка. За длю секунду хищники пересекли дорогу и, только оказавшись на другой стороне леса, замедлили шаг.

Кстати, маленькие медвежата очень популярны у северян. Не в силах устоять перед их обаянием, люди подкармливают косолапых различными вкусностями, порой забывая об осторожности.

Однако необходимо помнить, что милые на вид мишутки - это все же дикие животные. В первую очередь они воспринимают человека как еду и могут напасть в любой момент. Один из таких случаев произошел на Ямале в июле прошлого года, тогда разбушевавшийся мишка задрал мужчину, который подкармливал его два года. Пока прибывшая следственная группа работала на месте происшествия, хищник вернулся вновь, поэтому полицейским ничего не оставалось делать, как ликвидировать его.

Не стоит забывать об осторожности и предстоящим летом, ведь ямальские мишки очень любят выходить на трассы, выпрашивая еду. Порой, желая заполучить заветный кусочек, малыши могу даже преградить путь машине и забраться на капот.