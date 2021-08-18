На Ямале мужчины накормили медвежью семью, а мишки помахали на прощание

На Ямале медведи выходят на трассу, где их кормят водители. Фотоколлаж: Ирина Ромашкина

Водители встретили на трассе медвежат, которые помахали им лапами на прощание. Мишуток сопровождала мама-медведица, семейство переходило дорогу по правилам дорожного движения, но остановилось в ответ на призыв людей.

– Вот они медведи – по дороге бегают, никого не боятся, – представил северянин медведицу и ее мишуток зрителям видео. – Хлеба дадим? Машка, Машка, Машка!

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Водитель, держа ногу на педали газа, подозвал медведицу, вместе с детенышами она подошла к машине и поела хлеба. А медвежата на прощание встали на задние лапы и помахали угостившим их путникам.

Любопытным фотографам устроил фотосессию медведь вблизи поселка Ханымей. Встретив на трассе автомобиль, он уселся на дороге по удобнее, как в мультфильме, будто предоставив возможность зрителям получше его разглядеть. Косолапый то и дело принюхивался к содержимому автомобиля.

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Днем ранее на трассе встретился еще один мишка, но очень голодный. Зверя решили накормить – ему отдали еду в одноразовых контейнерах. А потом гость из каменных джунглей решил покормить хозяина тайги и чуть не лишился руки. Медведь отвлекся от трапезы, облизнулся и цапнул смельчака за руку.

Видели одинокого мишутку и вблизи Нового Уренгоя, а неделю назад медвежья семья посетила городской парк Прибрежный в Тарко-Сале Пуровского района. Четыре медведя плавала вблизи пляжа, а потом они отправились в сторожку рыбаков недалеко от поселка Самбурга, где сломали дверь, испортили запасы сахара, масла и макарон на сумму более 25 000 рублей.

Медведи летом часто удивляют ямальцев, выходят на трассы и даже просят еды, но северян не раз предупреждали специалисты, что несмотря на милый вид мишуток это все же дикие животные, они воспринимают человека как еду и могут напасть в любой момент. Такие случаи бывали на Ямале, но некоторых отчаянных жителей это не останавливает. Например, год назад kp.ru писала, как женщина даже отправилась в погоню за медведем, чтобы снять его на камеру. А не так давно к оленеводам сеяхинской тундры стали ходить белые медведи. Этих зверей было решено перевезти.