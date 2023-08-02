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Дом. Семья2 августа 2023 10:48

На Ямале маленький медвежонок, вышедший из леса к людям, возглавил автопробег

В отдаленном микрорайоне Нового Уренгоя заметили медведя
Вера Зенина
Вера Зенина
Мишка бегает по улице

Мишка бегает по улице

Лесные обитатели продолжают радовать жителей Нового Уренгоя своими визитами. Несколько дней назад одному из горожан удалось занять маленькую лисичку с необычным окрасом, а минувшим вечером в гости к людям пожаловал сам косолапый.

Заметили медвежонка в районе Лимбяяха, который окружают густые леса. Пробежавшись по улицам, хищник собрал море оваций, стал героем нескольких видео и даже возглавил автопробег.

Первый ролик снят из салоны машины, которая целенаправленно едет за косолапым.

- Вот он, - кричит девушка, заметив бегущего хищника.

На видео мишка с припрыжкой мчится по дороге, не обращая никакого внимания на сигналящие ему автомобили, а затем скрывается в гуще деревьев.

- А что он такой большой? - задается вопросом автор, потеряв косолапого из вида.

Второе видео снято уже из окна квартиры, но примерно в тоже самое время.

- Обалдеть, - произносит северянка, следя камерой за улепетывающим хищником.

При это вслед за мишкой едут несколько автомобилей и громко сигналят ему.

Однако официальные лица не разделили радости горожан из-за появления хищники и призвали людей к осторожности.

- Уважаемые жители района Лимбяяха, на улице Зеленая, близ мусорных баков, был замечен медведь. Пожалуйста, будьте внимательны во время передвижения. При обнаружении диких животных в жилой зоне незамедлительно звоните в единую диспетчерскую службу по номеру 112, - обратились к жителям представители департамента жизнеобеспечения районов Лимбяяха и Коротчаево.

К сожалению, северяне не всегда прислушиваются к словам властей и пренебрегают своей безопасностью. Заметив диких животных, ямальцы начинают фотографироваться с ними или кормят вкусняшками, хотя это может быть очень опасно.

Яркий тому пример - трагедия, разыгравшаяся в прошлом году неподалеку от Ноябрьска. В один из дней разъяренный медведь задрал мужчину, который подкармливал его два года. Хищник неожиданно напал на северянина, когда тот вынес ему угощения.

Живой уголокЖивой уголок: Окно в природу