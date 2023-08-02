На Ямале маленький медвежонок, вышедший из леса к людям, возглавил автопробег

Мишка бегает по улице

Лесные обитатели продолжают радовать жителей Нового Уренгоя своими визитами. Несколько дней назад одному из горожан удалось занять маленькую лисичку с необычным окрасом, а минувшим вечером в гости к людям пожаловал сам косолапый.

Заметили медвежонка в районе Лимбяяха, который окружают густые леса. Пробежавшись по улицам, хищник собрал море оваций, стал героем нескольких видео и даже возглавил автопробег.

Первый ролик снят из салоны машины, которая целенаправленно едет за косолапым.

- Вот он, - кричит девушка, заметив бегущего хищника.

На видео мишка с припрыжкой мчится по дороге, не обращая никакого внимания на сигналящие ему автомобили, а затем скрывается в гуще деревьев.

- А что он такой большой? - задается вопросом автор, потеряв косолапого из вида.

Второе видео снято уже из окна квартиры, но примерно в тоже самое время.

- Обалдеть, - произносит северянка, следя камерой за улепетывающим хищником.

При это вслед за мишкой едут несколько автомобилей и громко сигналят ему.

Однако официальные лица не разделили радости горожан из-за появления хищники и призвали людей к осторожности.

- Уважаемые жители района Лимбяяха, на улице Зеленая, близ мусорных баков, был замечен медведь. Пожалуйста, будьте внимательны во время передвижения. При обнаружении диких животных в жилой зоне незамедлительно звоните в единую диспетчерскую службу по номеру 112, - обратились к жителям представители департамента жизнеобеспечения районов Лимбяяха и Коротчаево.

К сожалению, северяне не всегда прислушиваются к словам властей и пренебрегают своей безопасностью. Заметив диких животных, ямальцы начинают фотографироваться с ними или кормят вкусняшками, хотя это может быть очень опасно.

Яркий тому пример - трагедия, разыгравшаяся в прошлом году неподалеку от Ноябрьска. В один из дней разъяренный медведь задрал мужчину, который подкармливал его два года. Хищник неожиданно напал на северянина, когда тот вынес ему угощения.