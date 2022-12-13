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Дом. Семья13 декабря 2022 8:34

На Ямале северный олень забрел в город и устроил гонки с автомобилем

Животное скакало по проезжей части, не обращая внимания на людей
Вера Зенина
Вера Зенина
Олень бежит по городу

Олень бежит по городу

Нередки случаи, когда жители Ямала встречают на загородных трассах диких животных. Чаще всего на проезжую часть выходят лисы или зайцы, но бывает, что попадаются особи и покрупнее, например, огромный кабан, решивший прогуляться по дороге Салехард - Надым.

Иногда лесные жители могут забредать в город. Как правило, это происходит тогда, когда им не хватает корма. А бывает и такое, что животное просто потерялось или отбилось от стада, и тогда оно начинает в панике метаться по городским улицам, пытаясь спрятаться от машин и непонятного шума.

Вот и вчера, 12 декабря, житель Лабытнанги засняли на камеру важенку оленю, бегущую по проезжей части. Сложно сказать, была ли животное напугано, но на человека оно не обратило никакого внимания.

- Решила прогуляться по ночному городу? Я правильно понимаю? - обращается к важенке мужчина.

Но вместо ответа она поскакала лишь быстрее и скрылась из вида.

Глава города Марина Трескова лично прокомментировала данный ролик, понадеявшись, что с оленем все будет хорошо.

- Дело было ночью, большого потока машин на дороге не было. Отследить сейчас, куда олень держал путь, к сожалению, невозможно. Больше ни от кого из очевидцев сигналов не поступало. Будем надеяться, что «путешествие» оленя по городу завершилось благополучно, - сказала градоначальница.

Кстати, встретить на Ямале оленя - проще простого. Лучше всего об этом знают местные автомобилисты, которым рогатые постоянно преграждают дорогу. Чаще всего «пробки» из животных образуются на трассе Салехард - Надым. Чтобы не врезаться в стадо, водителям приходится сбавлять скорость и терпеливо ждать, пока олени уйдут в стороны. Иногда это может занять около получаса.

А порой в подобные пробки попадают даже высокопоставленные лица. Так, в марте 2020 года животные заблокировали проезд главе Приуральского района, который спешил на важную встречу. Олени медленно тянулись вдоль обеих обочин дорог и по самой проезжей части, не взирая на нужды чиновника.

Чтобы избежать аварий с участием животных, вдоль ямальских трассах начали устанавливать дорожные знаки, на которых вместо привычных все коров изображены олени.

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