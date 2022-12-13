На Ямале северный олень забрел в город и устроил гонки с автомобилем

Олень бежит по городу

Нередки случаи, когда жители Ямала встречают на загородных трассах диких животных. Чаще всего на проезжую часть выходят лисы или зайцы, но бывает, что попадаются особи и покрупнее, например, огромный кабан, решивший прогуляться по дороге Салехард - Надым.

Иногда лесные жители могут забредать в город. Как правило, это происходит тогда, когда им не хватает корма. А бывает и такое, что животное просто потерялось или отбилось от стада, и тогда оно начинает в панике метаться по городским улицам, пытаясь спрятаться от машин и непонятного шума.

Вот и вчера, 12 декабря, житель Лабытнанги засняли на камеру важенку оленю, бегущую по проезжей части. Сложно сказать, была ли животное напугано, но на человека оно не обратило никакого внимания.

- Решила прогуляться по ночному городу? Я правильно понимаю? - обращается к важенке мужчина.

Но вместо ответа она поскакала лишь быстрее и скрылась из вида.

Глава города Марина Трескова лично прокомментировала данный ролик, понадеявшись, что с оленем все будет хорошо.

- Дело было ночью, большого потока машин на дороге не было. Отследить сейчас, куда олень держал путь, к сожалению, невозможно. Больше ни от кого из очевидцев сигналов не поступало. Будем надеяться, что «путешествие» оленя по городу завершилось благополучно, - сказала градоначальница.

Кстати, встретить на Ямале оленя - проще простого. Лучше всего об этом знают местные автомобилисты, которым рогатые постоянно преграждают дорогу. Чаще всего «пробки» из животных образуются на трассе Салехард - Надым. Чтобы не врезаться в стадо, водителям приходится сбавлять скорость и терпеливо ждать, пока олени уйдут в стороны. Иногда это может занять около получаса.

А порой в подобные пробки попадают даже высокопоставленные лица. Так, в марте 2020 года животные заблокировали проезд главе Приуральского района, который спешил на важную встречу. Олени медленно тянулись вдоль обеих обочин дорог и по самой проезжей части, не взирая на нужды чиновника.

Чтобы избежать аварий с участием животных, вдоль ямальских трассах начали устанавливать дорожные знаки, на которых вместо привычных все коров изображены олени.