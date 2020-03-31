«Ямальская весна»: глава Приуральского района попал в пробку из оленей

Глава Приуральского района Иван Сакал едва не опоздал на рабочую встречу из-за стада оленей, двигающихся на Север. Об этом глава муниципалитета рассказал в своем «Инстаграм» и там же поделился видео.

- Признаки ямальской весны. Олени начали движение на север, — прокомментировал пост Иван Сакал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/770020" frameborder="0"></iframe> Ямальский мэр попал в «живую» пробку.Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал, находясь в служебной поездке, снял "оленью пробку", состоящую из нескольких десятков животных, которые неторопливо переходили дорогу, блокируя обе стороны трассы

Известно, что оленья пробка образовалась днем 30 марта на въезде в поселок Аксарка. Животные медленно тянулись вдоль обеих обочин дорог и по самой проезжей части, не позволяя проехать чиновнику на иномарке.

Сам Иван, хоть и торопился, не стал тревожить поток оленей, так как это может быть чревато. Животное может испугаться и поцарапать машину рогами или копытами.

Отметим, что такие «живые пробки» образуются в отдаленных поселках Ямала достаточно часто. Каждую весну идет миграция животных на Север. Там они добывают сочный ягель, находят себе пару, а по осени возвращаются назад.

Точно в такую же «реку» из оленей попал в ноябре 2019 года один из ямальских водителей. Мужчина более 20 минут ждал, когда дорогу перейдут около трех тысяч животных. Попридержать «железного» коня автовладельца попросили оленеводы, которые перегоняли оленей с пастбища на пастбище.