На Ямале несколько машин застряли в пробке из-за стада оленей

Стадо оленей на трассе Салехард - Надым

На ямальской трассе Салехард - Надым случился транспортный коллапс, а причина этого - стадо оленей, которое перегородило проезжую часть и ни в какую не пропускало автомобилистов. От нечего делать один из участников пробки достал камеру и заснял рогатых.

На кадрах видно, как стадо оленей задорно бежит по рыхлому снегу. Также автолюбителю удалось запечатлеть настоящую драку двух взрослых особей, решивших выяснить отношений. Вместе с ними в кадр попали и маленькие оленята, боязливо жавшиеся к обочине. Чтобы не врезаться в животных, автомобилистам пришлось сбавить темп и терпеливо ждать, пока они уйдут в стороны. Однако рогатые не спешили расходиться, поэтому машину тронулись в путь вместе с ними.

Кстати, подобные «пробки» на трассе Салехард - Надым происходят уже не в первый раз. Животные перекрывали дорогу и в 2020, и в 2019 годах. При этом автомобилистам остается лишь смириться и пропустить стадо, в котором порой насчитывается не менее трех тысяч голов.

А в марте 2020 года животные заблокировали проезд главе Приуральского района, который спешил на важную встречу. Пробка образовалась на въезде в поселок Аксарка. Олени медленно тянулись вдоль обеих обочин дорог и по самой проезжей части, не взирая на нужды чиновника.