На ямальских трассах устанавливают дорожные знаки с оленями вместо коров

Фото: Законодательное собрание ЯНАО

Ямальские дорожные знаки претерпевают изменения. Теперь на некоторых из них вместо коров изображены олени, но смысл от этого не изменился - животные на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания ЯНАО.

«Новые предупреждающие знаки «Перегон скота» и «Дикие животные» уже появились на трассе Салехард - Аксарка. На них вместо коровы изображен северный олень», - говорится в сообщении на официальной странице собрания в соцсети «ВКонтакте».

Повесить такие знаки предложили ямальские кочевники, а их внедрение взял на личный контроль Андрей Нестерук. Сегодня депутат поделился хорошими новостями - необходимые изменения внесены в схемы организации дорожного движения региона. Теперь знаки обновят на трассе Сургут - Салехард, участке Надым - Салехард и подъезде к селу Аксарка в Приуралье.

Знаки, отображающие северную специфику, призваны привлечь внимание водителей. На Севере автомобилисты не всегда серьезно относятся к знаку, на котором изображено нетипичное для всех животное - корова. А такое невнимательное отношение может привести к аварии.