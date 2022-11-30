Житель Ямала заснял упитанную лисицу, гулявшую в центре города меж скамеек

Скорее всего она пришла в город, чтобы чем-то поживиться

С наступлением холодов в ямальских городах можно все чаще встретить диких лис. Животные начинают выходит к людям, чтоб раздобыть съестное и хоть немного подкрепиться - найти еду под покровом снега не так-то просто. Желая заполучить вкусняшку, некоторые хищники даже готовы брать ее из людских рук, при этом совершенно не испытывая страха. Но тех, кто проявляется осторожность, намного больше.

Например, житель Муравленко Турал Аббасов встретил в центре города очень осторожную лисицу. Достав телефон, он заснял рыжую красотку и выложил видео в Сеть.

Сначала животное спокойно разгуливало меж деревянных скамеек, словно размышляя, на какую бы присест, а заметив человека - побежало прочь. Но истинный ужас на хищницу нагнал звук приближающегося мотоцикла, заслышав его, она рванула в неизвестном направлении.

Кстати, в конце прошлого года двум горожанкам удалось заснять еще одну рыжую плутовку. Она, наоборот, совсем не испугалась людей и даже подошла поближе, проявляя любопытство.

А иногда ямальцам встречаются и более свирепые хищники - кабан, гуляющий по трассе Салехард - Надым, или медведи, дерущиеся на автодороге.

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