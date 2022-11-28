В Салехарде прошли съемки известной передачи «По секрету всему свету»

Фото: ООО «Салехардский комбинат». Ольга Кузьмина в гостях на легендарном предприятии.

Не секрет, что Ямал издавна славится своим гостеприимством и интересной культурой, притягивая туристов со всей страны, в то числе и медийных личностей. Среди них - известный блогер-экстремал Сергей Сайман, ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева, а также съемочные группы передачи «Орел и решка» и тревел-шоу «Поедем, поедим!».

А недавно регион посетила еще она звезда - телеведущая и актриса Ольга Кузьмина. Она приехала, что бы показать Салехард во всей красе на канале «Россия 1». Кто не знает, девушка является ведущей программы «По секрету всему свету».

Фото: ООО «Салехардский комбинат». Ольга Кузьмина в гостях на легендарном предприятии.

Съемки завершились на прошлой неделе. В течение семи дней команда телевизионщиков посещала главные достопримечательности Салехарда и не только. Гости прошли церемонию пересечения Полярного круга, побывали в Обдорском остроге, МВК им. И. С. Шемановского и на рынке «Дары Ямала». Также гости посетили ресторан «Охота», где Ольга Кузьмина приготовила общее блюдо с Максимом Цыгановым - лучшим шеф-поваром Ямала.

А еще группа заглянула на легендарное рыбоперерабатывающее предприятии региона - ООО «Салехардский комбинат». Кстати, недавно оно получило «золото» в престижном международном конкурсе «Гарантия качества-2022».

В передаче Ольга Кузьмина увлекательно и с юмором расскажет телезрителям, как производят рыбную продукцию, а также представит трудовой коллектив. Ведь, по мнению авторов программы, главное - это люди, которые живут в регионах.

Кроме того, ведущая подготовила сюрприз для всех любителей рыбных консервов. Она оставила на одной из банок свой автограф, а счастливчик, который ее купит, получит особый приз. Какой именно - не известно, видимо девушка хочет сохранить интригу.

Фото: ООО «Салехардский комбинат». Ольга Кузьмина в гостях на легендарном предприятии.

Также съемочная группа побывала в стойбище, расположенном в предгорьях Полярного Урала на территории Приуральского района. Там Ольга и ее команда познакомились с жизнью тундровиков и узнали интересные факты о коренных северянах.

Планируется, что в эфир выйдут сразу несколько передач: одна - в конце декабря, а вторая - в январе 2023 года.

Отметим, что съемки передачи организовало агентство по развитию регионального туризма.