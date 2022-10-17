Лучший шеф-повар Ямала живет в Салехарде

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале выбрали лучших шеф-поваров. Конкурс «Славим человека труда!» проходил на базе Ямальского многопрофильного колледжа в Лабытнанги и собрал 29 участников: 19 сотрудников предприятий общепита и 10 студентов техникумов региона.

Победителем стал Максим Цыганов из Салехарда, на втором месте - Александр Пономарев, он также из окружной столицы, третье место у Ильи Барышева из Надыма.

Домашнее задание для профессионалов - десерты, сразу определило лидеров конкурса.

- Все три блюда получили высший балл, но презентация всегда дает преимущество, нужно уметь грамотно и красиво подать. Это и сделал Максим Цыганов, добавив огня, - делится впечатлениями председатель жюри конкурса, шеф-повар и финалист шоу «Адская кухня» Елена Петрохалкина.

Также члены жюри отметили высокий уровень подготовки некоторых студентов: они удивили своим подходом к работе, соблюдением всех норм, подачей и созданными вкусами.

- Я видела, как горят глаза у ребят на мастер-классах, когда они видят работу профессионалов. Подобные конкурсы необходимо проводить и показывать, насколько интересна и важна профессия повара, - говорит член жюри конкурса Вера Иванова.