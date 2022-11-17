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НовостиОбщество17 ноября 2022 3:02

«Салехардский комбинат» получил «золото» в престижном международном конкурсе

В нем участвовали более 130 предприятий
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

«Салехардский комбинат» получил «золото» в престижном международном конкурсе «Гарантия качества-2022». Его итоги подвел Федеральный научный центр пищевых систем имени Горбатова РАН.

- Очередная наша победа показывает, что мы выбрали правильный вектор развития нашего предприятия, нацелив производство на выпуск экологически чистой и качественной рыбной продукции, не только для Ямала, но и всей России, - отметил генеральный директор предприятия Владимир Попов.

Всего в конкурсе участвовали более 130 предприятий из 46 регионов России, а также Республик Беларусь и Казахстан.

Кстати, это уже четвертая победа комбината, продукцию которого высоко оценили сразу десять авторитетных научно-исследовательских институтов страны.

Мероприятие прошло при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства и Минпромторга страны.