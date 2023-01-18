Крещение на Ямале 2023: где искупаться в праздник

Фото: пресс-служба губернатора Дмитрия Артюхова

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят один из главных праздников - Крещение Господне. В это время в храмах будут совершаться Божественные литургии, а верующие отправятся к купелям, чтобы окунуться и смыть имеющиеся грехи.

На Ямале в этом году будут оборудованы 33 купели во всех муниципалитетах и 46 пунктов обогрева.

Так, в Салехарде оборудовали две купели и прорубь для набора святой воды. По традиции, они расположены возле лодочной станции на реке Полуй.

В Ноябрьске также обустроили две площадки. Одна из них находится у озеро Ханто, а вторая - на озеро Тяго-Мальто в отдаленном микрорайоне Вынгапуровский. А еще талантливый скульптор возвел у главное городской купели часовню и престол из снега.

В Лабытнанги иордани организовали на реках Ханмей и Собь. Кстати, как подчеркнула глава города Марина Трескова, главная цель властей на время празднования - обеспечить безопасность и создать максимально удобные условия для людей.

В Надыме подготовили одну купель - в районе 107-го километра. Она, как и всегда, оборудована деревянными настилами и поручнями для удобства горожан.

В Новом Уренгое иордань оборудовали на реке Седэ-Яха. Для безопасности верующих там установлены специальные раздевалки и пункты обогрева, также будут дежурить спасатели и врачи.

В Муравленко купель традиционно подготовили в Парке культуры и отдыха. Перед омовением жители могут посетить храме Преображения Господня, где состоится праздничное богослужение.

В Тарко-Сале крещенскую купель установят в районе набережной на реке Пяку-Пур. Погружение начнется ориентировочно в 3:00 после освещения воды и продлится до 19:00, после чего купель и палатки будут демонтированы.

В Губкинском крещенская купель будет организована на прибрежной территории реки Пяку-Пур в парковой зоне. Для удобства горожан здесь будут расчищены места для парковки и оборудованы отапливаемые палатки для переодевания.

Стоит отметить, что для безопасности северян все официальные купели оборудованы в соответствии с правилами техники безопасности. Их оснастят деревянным коробом со ступеньками и поручнями, чтобы исключить случаи ухода человека под лед. Кстати, накануне все они были проверены спасателями.

Также в день проведения мероприятий у прорубей будут дежурить инспекторы ГИМС МЧС России, сотрудники пожарных и спасательных подразделений, полиции и бригады скорой помощи. Им предстоит следить за порядком и оказывать первую помощь, если таковая потребуется.

В преддверии праздника Крещения Господня главный профилактолог Ямала Сергей Токарев рассказал, кому можно окунаться в купель, а кому лучше отложить омовение до следующего года. По словам медика, омовение категорически противопоказано людям, страдающим хроническими неинфекционными заболеваниями. Речь идет о болезнях сердца, легких, почек, сахарном диабете, гипертонии, эпилепсии, психических заболеваниях и урологических проблемах. А также тем, кто недавно переболел в тяжелой форме гриппом, ОРВИ и коронавирусом.

Добавим, праздник святого Богоявления (Крещения Господня) - один из великих двунадесятых праздников Православной Церкви. Он установлен Господом Иисусом Христом перед вступлением Его на путь Своего земного служения человечеству. Когда святой пророк Иоанн Предтеча крестил израильский народ «в покаяние» в реке Иордан, пришел креститься и Господь наш Иисус Христос. Во время Его крещения разверзлись Небеса, и Дух Святой сошел на Него в виде голубя, а с Небес раздался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Евангелие от Марка).

Войдя в воды Иордана, Господь Иисус Христос освятил Собою все водное естество земли. С тех пор существует обычай омовения в священных водах Иордана в день Крещения Господня.