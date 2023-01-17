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НовостиОбщество17 января 2023 9:40

В Салехарде началось обустройство купелей и прорубя для набора святой воды

Об этом сообщил глава города Алексей Титовский
Марина Прохорова
Фото: Алексей Титовский, соцсети

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде началась подготовка к празднованию Крещение Господне, сейчас рабочие обустраивают купели и прорубь для набора святой воды. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Для безопасности людей все купели оборудуют специальными подходами и спусками. А для комфорта - установят две палатки, в которых можно погреться.

Начнется празднование в 7:30 в Храме святых апостолов Петра и Павла - пройдет праздничная служба, а в 9:30 состоится крестный ход. В течение дня для всех желающих будет организован горячий чай, выпечка и музыкальное сопровождение. Омовение в купелях можно совершать до полуночи. На месте будут дежурить сотрудники Ямалспаса, медицинские работники и полиция.

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