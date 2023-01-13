На Крещение в Лабытнанги организуют купели на Ханмее и Соби

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги началась подготовка к православному празднику Крещение Господня. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Ежегодно городские службы оказывают содействие настоятелям православных храмов в Лабытнанги и в Харпе в организации обрядов окунания на Ханмее и Соби, - отметили в мэрии.

Как подчеркнула глава города Марина Трескова, главная цель властей - обеспечить безопасность и создать максимально удобные условия для людей, .

В связи с этим автотранспортное предприятие «Север» организует автобусные рейсы к месту окунания на Ханмее. Расписание станет известно чуть позже.

Кроме того, на время крещенских купаний будет организовано дежурство МЧС, полиции и медиков скорой помощи.