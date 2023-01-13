В Ноябрьске оборудуют две купели для крещенских купании

Фото: администрация Ноябрьска

Власти Ноябрьска обсудили подготовку к православному празднику Крещения Господня. Уже известно, что в городе обустроят две площадки: городское озеро Ханто и озеро Тяго-Мальто в отдаленном микрорайоне Вынгапуровский.

- Традиционно вырубят иордань в виде креста, из снега сделают часовню и престол. На озерах оборудуют купели, над которыми установят палатки, поставят теплые раздевалки. На берегу Ханто подготовят площадку под парковку, установят временные дорожные знаки, - прокомментировали в мэрии.

Кроме того, с вечера 18 января на территориях, где пройдут праздничные мероприятия, будут дежурить сотрудники МЧС, полиции и скорой медицинской помощи.

Обеспечивать общественный порядок отделу МВД помогут представители Ноябрьского хуторского казачьего общества и Народной дружины.