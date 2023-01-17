В Надыме бесплатный автобус довезет верующих до купелей

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надыме готовятся к празднику Крещение Господне. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

- Готовимся к проведению основных мероприятий - крестному ходу и обряду купания. По традиции площадка для иордани будет организована в районе 107-го километра. Дорожниками обустраиваются подъезды и парковочные места для автомобилей, - сообщил он.

Кроме того, будут установлены палатки, где можно переодеться и погреться. В день проведения обряда следить за порядком предстоит экстренным службам - врачам, полицейским, волонтерам.

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Также 19 января для надымчан запустят бесплатный автобус. Он начнет курсировать с 11:30 от Свято-Никольского храма и до купели, интервал составит полчаса. Последнее отправление от речпорта - в 22:00.

Организуют иордани в поселках Пангоды и Правохеттинский. Информация о времени их работы будет известна позднее.