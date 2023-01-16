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НовостиОбщество16 января 2023 5:35

На Ямале спасатели проверяют лед и дно водоемов в местах крещенских купаний

Праздник пройдет 19 января
Марина Прохорова
Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале продолжается подготовка к Крещению Господню, которое продет 19 января. Традиционно, все верующие будут окунаться в купели, подготовка которых идет полным ходом. Чтобы праздник прошел без неприятностей, работники МЧС приступили к их осмотру.

- Специалисты заблаговременно осмотрят ледяной покров на прочность, отсутствие опасных участков, а также трещин и майн в местах выхода людей на водоемы. Кроме того, водолазы проверят дно естественных водоемов под иорданями, - прокомментировали в ведомстве.

Все официальные купели будут оборудованы в соответствии с правилами техники безопасности. Их оснастят деревянным коробом со ступеньками и поручнями, чтобы исключить случаи ухода человека под лед.

В день проведения мероприятий у прорубей будут дежурить инспекторы ГИМС МЧС России, сотрудники пожарных и спасательных подразделений, полиции и бригады скорой помощи.

Они будут следить за порядком и оказывать первую помощь, если таковая потребуется.