Главный профилактолог Ямала рассказал, кому можно, а кому нет окунаться в купель

Сергей Токарев

В преддверии праздника Крещения Господня главный профилактолог Ямала Сергей Токарев рассказал, кому можно окунаться в купель, а кому лучше отложить омовение до следующего года. По словам медика, если есть хоть малейший намек на недомогание, то рисковать здоровьем не стоит.

- Погружение в ледяную воду - существенный стресс для организма. Поэтому, если вы заболели ОРВИ, делать этого не нужно. Категорически запрещены водные процедуры тем, кто «подогрел» себя алкоголем. Также лучше не окунаться в прорубь женщинам с гинекологическими заболеваниями и маленьким детям, - сообщил он.

Также погружение в прорубь противопоказано людям, страдающим хроническими неинфекционными заболеваниями. Речь идет о болезнях сердца, легких, почек, сахарном диабете, гипертонии, эпилепсии, психических заболеваниях и урологических проблемах.

Те, кто переболел ОРВИ, гриппом или коронавирусом, погружаться могут, но лишь спустя месяц после выздоровления и при условии, что болезнь протекала легко. Если же заболевание проходило тяжело, то от погружения лучше воздержаться.

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