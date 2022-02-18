В Лабытнанги огромная хаски набросилась на ребенка во дворе дома

Фото: Елена Абрамкова. Повреждения, нанесенные мальчику.

В Лабытнанги разгорелся очередной собачий скандал: местная жительница выложила в соцсети гневный пост, рассказав, что ее сына укусила большая собака.

- По ул. Дзержинского, д. 40 большая хаски набросилась на моего сына, укусила за руку. Бегает где-то в районе! Будьте внимательны! Все! В 112 сообщила! Что за ужас происходит? - написала северянка.

В качестве доказательств женщина приложила несколько фото, на которых видны следы нападения пса.

Кроме того, горожанка посетовала на огромную стаю, бегавшую по дворам жилых домов. Из-за этого лабытнангцы боятся спокойно ходить по улице и отпускать детей на прогулку.

- Также большая стая собак постоянно находится здесь, во дворах, страшно ходить, гулять, детей выпускать! Когда решится этот вопрос? - пишет женщина.

Кстати, жалоба горожанки на беспризорных псов весьма обоснована. Так, минувшим летом три пса покусали 9-летнего мальчика, еще одному юному горожанину животные порвали рюкзак, а на двух малышей псы напали прямо во дворе дома. При этом четвероногие чувствуют себя настоящими хозяевами улиц, суя морды в сумки прохожих. А есть и такие, которые специально подкрадываются сзади к людям и кусают.

Из-за этого в городе активизировались догхантеры. Они травят псов с помощью противотуберкулезного антибиотика, поражающего центральную нервную систему. На данный момент от их рук погибли уже несколько собак.

В комментариях под постом горожане посочувствовали женщине, написав, что и сами не раз становились жертвами агрессивных животных: «Ужас. Видимо придется вместе с детьми гулять, уже страшно за них», «В городе очень много стай собак. Осталось еще чуть-чуть и произойдет трагедия, как в Забайкалье», «Пипец с этими собаками, уже страшно по городу гулять, никаких мер принять не могут».

В городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что по данному адресу уже направлен подрядчик, ответственный за отлов собак.

- Для отлова животных необходимо обращаться в ЕДДС по номеру 112. Указывайте в заявках, где заметили стаю или агрессивную собаку, - добавили в мэрии.