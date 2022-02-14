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Происшествия14 февраля 2022 9:59

В Лабытнанги неизвестные догхантеры травят собак антибиотиками

От рук живодеров погибли уже два пса
Вера Зенина
Вера Зенина
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Собака по ул. Гагарина, д. 40.

Собака по ул. Гагарина, д. 40.

В Лабытнанги случилось жуткое происшествие, вызвавшее волнение среди горожан: неизвестные догхантеры начали травить собак. На данный момент от рук злоумышленников погибли два пса. Спасти четвероногих пытались сотрудники местной общественной организации защиты животных «Ковчег», именно они рассказали о происходящем в городе, опубликовав пост на своей странице в соцсети.

- Внимание владельцам! В городе травят собак. Уже зафиксированы два случая по ул. Гагарина, д. 40 и ул. Дзержинского, д. 2, - гласит сообщение.

В качестве доказательств зоозащитники прикрепили несколько видеозаписей, присланных от неравнодушных горожан. На кадрах видно, как собаки лежат на снегу, беспомощно дергая лапами, словно их тела сводит судорога.

- Она еще шевелится, - тихо произносит девушка, ставшая свидетельницей ужасающей сцены.

Позже стало известно, что псов отравили противотуберкулезным антибиотиком, поражающим центральную нервную систему.

- Характерные признаки: животное «кричит», развиваются конвульсии, идет пена изо рта. Если в течении 30 минут не ввести внутримышечно антидот (витамин В6-пиридоксин),то животное погибает, - рассказали в организации подробности случившегося.

Кстати, сами жители отреагировали на новость неоднозначно. Кто-то осудил отравителей, назвав их живодерами, а кто-то, наоборот, поддержал, вспомнив о многочисленных случаях нападения хвостатых на людей. Так, минувшим летом три пса покусали 9-летнего мальчика, еще одному юному горожанину животные порвали рюкзак, а на двух малышей псы напали прямо во дворе дома. При этом четвероногие чувствуют себя настоящими хозяевами улиц, суя морды в сумки прохожих. А еще жители рассказывают о многочисленных стаях, которые держат в страхе половину города и дежурят у крупных магазинов, намереваясь добыть еды.

Сейчас зоозащитники занимаются сбором информации о случаях, когда люди призывают в комментариях к травле и убийству собак, также пишут о том, что уже совершили или совершат подобное.

- Если есть возможность, пожалуйста, делайте «скрины» с комментариями, призывающими к травле и убийству собак. И где человек пишет, что совершит или совершил подобное. Так же укажите ссылку на пост, где данные комментарии размещены. Просьба, направлять информацию нам в личку, - написали активисты в своих соцсетях.

СПРАВКА КП:

Заявки на отлов бродячих собак необходимо оставлять по телефону ЕДДС - 112. С принятием Закона № 498-ФЗ предусмотрен метод ОСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация. Если животное не удалось пристроить в добрые руки, то его выпускают обратно на свободу. В приюте остаются только агрессивные собаки, их эвтаназия запрещена.

ЧППроисшествия: ЧП