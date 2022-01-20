Подкрадывается сзади и кусает: в Лабытнанги рыжий пес терроризирует прохожих

Фото: Валерия Тарновская

Жители Лабытнанги массово жалуются на рыжую собаку без ошейника, которая нападает на людей по улице Дзержинского (именно там обитает пес). Чтобы придать ситуацию огласке, одна из горожанок выложила пост в соцсети, подробно рассказав о происходящем, сообщает «МК-Ямал».

Пост в соцсети

В комментариях к посту сразу несколько северян написали, что тоже подверглись нападению рыжей собаки в этом районе.

- Рыжая и без ошейника, похоже, смесь боксера. 17 января укусила меня за руку, сзади, без предупреждения, около молочной кухни в 12:50. Сегодня, возле «Газпромтранс», кидалась на женщину с ребенком, - сообщил Дмитрий.

Кстати, ямальцы уточняют, что пес не является бездомным, у него есть хозяин, который отпускает свое животное на самовыгул.

- В понедельник в 13:20 эта же собака укусила меня в районе «Авангарда». Потом пыталась еще два раза кинуться. Если бы не куртка, она бы до крови руку прокусила, - написала Валерия.