В Лабытнанги собаки покусали девятилетнего мальчика Фото: Юлия Кучеренко

Следователи в Лабытнанги проводят проверку по выявленной в СМИ информации о нападении собак на ребёнка. Как выяснилось, в городе Лабытнанги 25 августа несколько собак во дворе дома напали и покусали 9-летнего ребёнка.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Мальчику оказана медицинская помощь.

- В ходе процессуальной проверки будет дана также правовая оценка действиям должностных лиц из числа сотрудников администрации города и организации, ответственной за отлов безнадзорных животных. Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства следственного управления- сообщают в СУ СК СКР по ЯНАО.

Напомним, ранее мы писали о том, что В селе Аксарка неизвестная собака напала на шестерых детей.

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