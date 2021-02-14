В Лабытнангах на ребенка накинулись три собаки

Фото: социальная сеть в "Вконтакте"

Житель города Лабытнанги рассказал в социальной сети «Вконтакте», что на его сына напали три собаки.

- Накинулись три собаки в районе мостика на улице Овражная. Драли ребенка за рюкзак, слава Богу он одет был на одну лямку. Пока животные рвали рюкзак, сын смог отойти и убежать от них. Рюкзак на помойку и всё что было в нём тоже в мусорку! - поделился Игорь Стогов.

Также мужчина упомянул, что на уличных псов поступает много жалоб. Жители города поддержали мужчину и предложили обраться в администрацию города

- Уважаемые горожане, отлов бродячих собак ведётся постоянно. Не позволяет решать наболевший вопрос распространенный самовыгул собак. Ситуация ухудшается в летние периоды, когда домашние собаки переходят в категорию бродячих, - ответили с официального аккаунта администрации на возмущение горожан.