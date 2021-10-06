Жителя Лабытнанги возмутило бесцеремонное поведение бродячих псов: «Суют морды в пакет»

Фото: паблик "ЛАБЫТНАНГИ СЕГОДНЯ"

Житель Лабытнанги пожаловался на стаю бродячих собак, которые, по его словам, не дают прохода и ведут себя как хозяева улиц. Пост об этом появился 5 октября в паблике «Лабытнанги сегодня», сообщает «МК-Ямал».

- Прямо в центре меня облаяли собаки, начали совать свои морды в пакеты, ведут себя, как хозяева. Может, бизнес замутить, охрана от бродячих животных, дарю идею, - написал горожанин.

На снимках, которые выложил автор поста, видно, как по городу разгуливает довольно большая стая бездомных псов.

Фото: паблик "ЛАБЫТНАНГИ СЕГОДНЯ"

Между тем, в комментариях большинство лабытнангцев осудили автора поста и посоветовали покормить голодных животных, а не осуждать их за желание чем-нибудь поживиться.

В скором времени на сообщение отреагировало управление ЖКХ администрации Лабытнанги.

- Отлов бродячих собак ведется постоянно. Решение вопроса начинается со звонка на 112. ЕДДС принимает заявки круглосуточно. Начиная с отлова, каждое действие регламентировано нормами закона, - прокомментировали в управлении.