Власти Лабытнанги выплатят пострадавшим от собак детям 60 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Прокуратура лабытнанги помогла родителям маленьких детей получить компенсацию вреда, причиненного укусами собак.

- Установлено, что двое несовершеннолетних пострадали от укусов бездомных собак. Дети получили телесные повреждения и были вынуждены пройти курс вакцинации и уколов от бешенства. При этом обязанность по отлову безнадзорных животных, возложенные на органы местного самоуправления, не выполнились, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Учитывая, что дети получили физические и нравственные страдания, прокурор обратился в суд с исками о взыскании компенсации морального вреда.

В итоге суд полностью удовлетворил требования гособвинителя, взыскав в пользу потерпевших по 30 тысяч рублей каждому.