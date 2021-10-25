В Лабытнанги стая из девяти бродячих псов обосновалась у входа в крупный гипермаркет

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Стая собак.

В Лабытнанги стаи бездомных собак продолжают нападать на жителей, выбирая в жертвы не только взрослых, но и детей. Так, минувшим летом три пса покусали 9-летнего мальчика, еще одному юному горожанину животные порвали рюкзак, а на двух малышей псы напали прямо во дворе дома. При этом четвероногие чувствуют себя настоящими хозяевами улиц, суя морды в сумки прохожих.

Теперь жителей серьезно беспокоит стая из девяти собак, обосновавшаяся у «Магнита». Чтобы придать ситуацию огласке, один из горожан выложил пост в соцсети.

- Стая из девяти собак у «Магнита». Одного мужчину уже укусили. Безобразие, отлов не работает, - написал разгневанный лабытнангец.

В подтверждение своих слов автор приложил фото, на котором видны огромные псы, вальяжно развалившиеся у входа в магазин.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Стая собак.

По словам жителей, имеются среди стаи и чипированные собаки, которые кусаются не меньше тех, что побывали в приюте.

- Шла спокойно мимо школы №3. Так три чипированые собаки накинулись на меня и порвали штаны. Хорошо, что хоть еще не прокусили. Спасибо мужчине, который отогнал собак. Животных сейчас очень много, при этом каждая вторая кидается, - рассказала Анна.

Однако большинство горожан не разделяют опасения автора, считая, что собаки не будут нападать просто так. А по мнению некоторых лабытнангцев, четвероногие сами боятся людей и единственное, чего они хотят - это добыть немного еды.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, отлов бродячих собак ведется постоянно. Заявки необходимо оставлять по телефону ЕДДС - 112.

Также в мэрии уточнили, что с принятием Закона № 498-ФЗ предусмотрен метод ОСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация. Если животное не удалось пристроить в добрые руки, то его выпускают обратно на свободу. В приюте остаются только агрессивные собаки, их эвтаназия запрещена.