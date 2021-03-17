Фото: паблик "Лабытнанги Info". Стая собак.

В Лабытнанги стая собак держит в страхе половину города. По словам местных жителей, животные обосновались возле дома №45 по ул. Леонида Гиршгорна, они лают и бросаются на людей.

- Хоть говорят, что чипированные собаки не кусают, но они же лают и бегут на детей. Мне позвонил ребенок, весь в слезах, около школы за ним побежали большие собаки и начали лаять. Хорошо, что шла старшеклассница и отогнала их. Теперь ребенок боится идти один, - написала местная жительница.

В подтверждение своим словам она приложила фото, на которых собаки лежат во дворе дома и бегут за мужчиной. Также горожанка упомянула, что ей удалось снять лишь половину стаи, на самом деле собак не меньше восьми.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Стая собак.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Стая собак.

Местные жители, узнав о случившемся, поддержали горожанку. Оказалось, что школьник - не единственная жертва собак. Недавно один из псов напал на женщину, которая шла с коляской, а второй - на мужчину, выходившего из машины.

Однако больше всего лабытнангцы переживают за детей, которые вынуждены идти мимо собак в школу. Кстати, животные сами периодически наведываются на территорию учебного заведения, пугая даже взрослых.

- Каждое утро иду на работу мимо школы, собак там и правда стая. Кидаться не кидаются, но лай стоит страшный, приходиться идти в обход, - написала Маруся.

Другая жительница Елена также подтвердила слова землячки. Она сообщила, что не раз видела, как рыжий пес пытается отобрать у детей мешок с обувью.

- А что первоклашки, да и вообще дети могут сделать? Подбегает одна, а за ней бегут все, - добавила женщина.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, отлов бродячих собак ведется постоянно. Заявки необходимо оставлять по телефону ЕДДС - 112.

В единой дежурно-диспетчерской службе города подтвердили, что принимают заявки по отлову бездомных собак, а затем передают их в организацию, занимающуюся отловом животных. Контроль за их деятельностью осуществляют специалисты УЖКХ.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства ответили, что информацию уже передали в службу отлова.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о нападении бешеной собаки на семерых воспитанников школы-интерната в селе Сеяха Ямальского района. Еще одно нападение произошло в селе Аксарка Приуралского района. Там неизвестный пес покусал несколько человек.