Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 мая 2020: очаги с месторождений переместились в населённые пункты

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 23 мая 2020 года. За сутки тесты еще 87 человек оказались положительными. За весь период в ЯНАО подтверждено 1989 случаев COVID-19.

По данным оперативного штаба ЯНАО, очаги с месторождений переместились в населённые пункты. Лидерами по количеству заболевших по-прежнему остаются Салехард и Новый Уренгой. 9 пациентов находятся в тяжелом, 3 - в крайне тяжелом состоянии, 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

Вопиющий случай во время пандемии стал поводом для разбирательств: больной коронавирусом студент Ямальского многопрофильного колледжа работал доставщиком пиццы. Сейчас его состояние врачи называют хорошим, он готовится к выписке. Все сотрудники пиццерии пройдут тест на коронавирус. В общежитии, где жил студент, из-за вспышки коронавирусной инфекции объявлен карантин.

Ещё в двух детсадах Ямальского района открылись дежурные группы. В них принимаются дети только в случае, если их родители в период ограничительных мер из-за коронавируса вынуждены продолжать работать. Для малышей и сотрудников проводится «утренний фильтр».

Устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса позволило назначить точную дату проведения ЕГЭ. Экзамены начнутся с 29 июня.

В ямальских колледжах и техникумах приёмная кампания стартует онлайн. Такие меры ввели в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе.