2020-05-22T07:14:09+03:00
Общество

Сдавать ЕГЭ на Ямале начнут с 29 июня

Выпускников рассадят с учетом дистанции в полтора метра
Анна Полякова
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Сдавать ЕГЭ на Ямале начнут с 29 июняСдавать ЕГЭ на Ямале начнут с 29 июняФото: Ольга Крыльцова
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Устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса позволило назначить точную дату проведения ЕГЭ. Экзамены начнутся с 29 июня. Об этом заявил сегодня Президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования.

Как ранее сообщалось, итоговые испытания будут проходить только выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом году. Остальные аттестаты получат без экзаменов на основе оценок. Такое решение является носит временный характер и связан с эпидемиологической ситуацией в стране, пояснил глава государства.

Подать документы по результатам ЕГЭ можно будет сразу в несколько вузов, причём без личного присутствия. Зачисление пройдёт в августе.

Будут также предусмотрены дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ и в течение следующего учебного года.

Школы Ямала уже готовятся к государственной итоговой аттестации. В этом году на пунктах проведения ЕГЭ будут соблюдены повышенные меры безопасности. На ЕГЭ выпускников рассадят с учетом дистанции в полтора метра, кабинеты продезинфицируют, а школьникам выдадут индивидуальные средства защиты.

- Еще один приоритет – обеспечение объективности проведения процедуры. В настоящий момент ведутся разработка организационной схемы проведения экзаменов и анализ необходимых ресурсов для обеспечения требований правил проведения экзаменов, - сообщила Марина Кравец, директор департамента образования ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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