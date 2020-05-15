В Ямальском колледже объявили карантин из-за вспышки коронавируса

15 Май 2020 2020-05-15T13:08:26+03:00

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В общежитии Ямальского многопрофильного колледжа в Салехарде объявлен карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. У троих студентов 4 курса подтверждена диагноз. Как сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, карантин будет действовать до 26 мая.

Симптомы заболевания проявились у молодых людей 21-го года, 20-ти и 19-ти лет. Неделю назад они были в контакте с заболевшим коронавирусом жителем города. Выявлен и обследован круг контактов среди других студентов, проживающих в общежитии, и среди сотрудников общежития.

- Двое студентов госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Один не проживает в общежитии, он изолирован по месту жительства, проходит лечение амбулаторно, - рассказала руководитель Оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

На режим полной изоляции перевели 70 студентов и 13 сотрудников общежития. Проживающих в общежитии студентов расселили по одному в комнате, обучение они продолжают в дистанционном формате. Проведена дезинфекция помещений, увеличена кратность уборки помещений, дополнительно установлены приборы обеззараживания воздуха.

Всех изолированных обеспечили питанием. Доставка готовых блюд осуществляется бесконтактным способом в одноразовых ланч-боксах. В общежитии круглосуточно находятся воспитатели и сотрудник для оказания необходимой помощи студентам. Ведётся мониторинг общего состояния проживающих, проводится регулярное измерение температуры бесконтактными термометрами и измерение уровня кислорода в крови.

ИСТОЧНИК KP.RU