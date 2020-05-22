В ямальских колледжах и техникумах приёмная кампания стартует онлайн

22 Май 2020 2020-05-22T06:31:50+03:00

Отмена ОГЭ для учеников 9 классов в этом году не повлияет на ход приёмной кампании

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В ямальских учреждениях среднего профессионального образования планируют принимать документы для поступления от абитуриентов онлайн. Такие меры колледжи и техникумы ввели в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе.

Отмена ОГЭ для учеников 9 классов в этом году не повлияет на ход приёмной кампании. Как и раньше, студентов зачисляют по результатам конкурсного отбора аттестатов.

- При рассмотрении документов учитываются индивидуальные достижения абитуриентов, - рассказал заместитель директора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов.

1 июня приёмные кампании стартуют в Муравленковском многопрофильном колледже, Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий, а также Ямальском полярном агроэкономическом техникуме, расположенном в Салехарде. Ещё в четырёх учреждениях среднего профессионального образования приём документов начнётся во второй половине июня.

Образовательные учреждения примут около двух тысяч абитуриентов. Для них организовано 1960 бюджетных мест. Обучение будет проходить по 35 специальностям и 24 профессиям, сообщили в правительстве ЯНАО.

Колледжи и техникумы на Ямале продолжают обучение в дистанционном режиме. Выпускников готовят к защите дипломных работ по двум сценариям: очно в случае благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в дистанционном режиме - если ограничительные меры в регионе не снимут. Выход на практику студентов 2 – 4 курсов напрямую зависит от эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU