2020-05-22T06:31:50+03:00
Общество

В ямальских колледжах и техникумах приёмная кампания стартует онлайн

Отмена ОГЭ для учеников 9 классов в этом году не повлияет на ход приёмной кампании
Анна Полякова
Поделиться:
В ямальских колледжах и техникумах приёмная кампания стартует онлайн Фото: yanao.ruВ ямальских колледжах и техникумах приёмная кампания стартует онлайн Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В ямальских учреждениях среднего профессионального образования планируют принимать документы для поступления от абитуриентов онлайн. Такие меры колледжи и техникумы ввели в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе.

Отмена ОГЭ для учеников 9 классов в этом году не повлияет на ход приёмной кампании. Как и раньше, студентов зачисляют по результатам конкурсного отбора аттестатов.

- При рассмотрении документов учитываются индивидуальные достижения абитуриентов, - рассказал заместитель директора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов.

1 июня приёмные кампании стартуют в Муравленковском многопрофильном колледже, Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий, а также Ямальском полярном агроэкономическом техникуме, расположенном в Салехарде. Ещё в четырёх учреждениях среднего профессионального образования приём документов начнётся во второй половине июня.

Образовательные учреждения примут около двух тысяч абитуриентов. Для них организовано 1960 бюджетных мест. Обучение будет проходить по 35 специальностям и 24 профессиям, сообщили в правительстве ЯНАО.

Колледжи и техникумы на Ямале продолжают обучение в дистанционном режиме. Выпускников готовят к защите дипломных работ по двум сценариям: очно в случае благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в дистанционном режиме - если ограничительные меры в регионе не снимут. Выход на практику студентов 2 – 4 курсов напрямую зависит от эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ещё в двух детсадах Ямальского района открылись дежурные группы
В Салехарде малыша успели спасти от падения из окна
В Новом Уренгое пьяный водитель протаранил забор
В Ноябрьске проведут работы по капремонту в 34 многоквартирниках
Вахтовика в Пуровском районе подозревают в краже дизтоплива
Сдавать ЕГЭ на Ямале начнут с 29 июня
На Ямале более 300 человек вылечились от коронавируса
Надымчанка заплатила за фото тестомеса в интернете более 20 тысяч рублей
В ямальских колледжах и техникумах приёмная кампания стартует онлайн
В Ноябрьске за год демонтируют более 60 старых домов
Погода на Ямале 22 мая: дождь при южном ветре
Ямальские бюджетники продолжают получать жилищные сертификаты
Харпский дом-интернат во время пандемии перешел на полную изоляцию
Ноябрянка поверила мошенникам, рассчитывая вернуть деньги с игровой платформы
Детская школа искусств Салехарда получила субсидию на новые инструменты
В Тарко-Сале задержали мужчину с крупной партией гашиша
Какие требования придется соблюдать тем, кто возвращается на Ямал
Жительница Салехарда, покупая авиабилеты на сайте, попалась в ловушку мошенников
Ямал перевыполняет план по экспорту продукции АПК