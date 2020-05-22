22 Май 2020 2020-05-22T08:54:42+03:00

Ещё в двух детсадах Ямальского района открылись дежурные группы Фото: mo-yamal.ru

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В детсадах Ямальского района 19 мая начали свою работу еще четыре дежурные дошкольные группы. В них принимаются дети только в случае, если их родители или законные представители в период ограничительных мер вынуждены продолжать работать.

Как сообщили в администрации Ямальского района, в ярсалинском детском саду «Солнышко» функционируют пять групп, по одной дежурной группе в детских садах Нового Порта и Салемала. Общий охват детей в этих группах составляет 57 человек.

В группах соблюдается требование — в каждую набирают не более 12 воспитанников. Для малышей и сотрудников проводится «утренний фильтр», соблюдаются санитарно-гигиенические и профилактические меры.

По вопросам работы дежурных групп можно обратиться на горячую линию по телефонам, которые опубликованы на сайте районной администрации, сообщает местный департамент образования.

ИСТОЧНИК KP.RU