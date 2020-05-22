2020-05-22T08:54:42+03:00
Общество

Ещё в двух детсадах Ямальского района открылись дежурные группы

Для малышей и сотрудников проводится «утренний фильтр»
Анна Полякова
Поделиться:
Ещё в двух детсадах Ямальского района открылись дежурные группы Фото: mo-yamal.ruЕщё в двух детсадах Ямальского района открылись дежурные группы Фото: mo-yamal.ru
Изменить размер текста:

В детсадах Ямальского района 19 мая начали свою работу еще четыре дежурные дошкольные группы. В них принимаются дети только в случае, если их родители или законные представители в период ограничительных мер вынуждены продолжать работать.

Как сообщили в администрации Ямальского района, в ярсалинском детском саду «Солнышко» функционируют пять групп, по одной дежурной группе в детских садах Нового Порта и Салемала. Общий охват детей в этих группах составляет 57 человек.

В группах соблюдается требование — в каждую набирают не более 12 воспитанников. Для малышей и сотрудников проводится «утренний фильтр», соблюдаются санитарно-гигиенические и профилактические меры.

По вопросам работы дежурных групп можно обратиться на горячую линию по телефонам, которые опубликованы на сайте районной администрации, сообщает местный департамент образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ещё в двух детсадах Ямальского района открылись дежурные группы
В Салехарде малыша успели спасти от падения из окна
В Новом Уренгое пьяный водитель протаранил забор
В Ноябрьске проведут работы по капремонту в 34 многоквартирниках
Вахтовика в Пуровском районе подозревают в краже дизтоплива
Сдавать ЕГЭ на Ямале начнут с 29 июня
На Ямале более 300 человек вылечились от коронавируса
Надымчанка заплатила за фото тестомеса в интернете более 20 тысяч рублей
В ямальских колледжах и техникумах приёмная кампания стартует онлайн
В Ноябрьске за год демонтируют более 60 старых домов
Погода на Ямале 22 мая: дождь при южном ветре
Ямальские бюджетники продолжают получать жилищные сертификаты
Харпский дом-интернат во время пандемии перешел на полную изоляцию
Ноябрянка поверила мошенникам, рассчитывая вернуть деньги с игровой платформы
Детская школа искусств Салехарда получила субсидию на новые инструменты
В Тарко-Сале задержали мужчину с крупной партией гашиша
Какие требования придется соблюдать тем, кто возвращается на Ямал
Жительница Салехарда, покупая авиабилеты на сайте, попалась в ловушку мошенников
Ямал перевыполняет план по экспорту продукции АПК