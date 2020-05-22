Ещё в двух детсадах Ямальского района открылись дежурные группы
В детсадах Ямальского района 19 мая начали свою работу еще четыре дежурные дошкольные группы. В них принимаются дети только в случае, если их родители или законные представители в период ограничительных мер вынуждены продолжать работать.
Как сообщили в администрации Ямальского района, в ярсалинском детском саду «Солнышко» функционируют пять групп, по одной дежурной группе в детских садах Нового Порта и Салемала. Общий охват детей в этих группах составляет 57 человек.
В группах соблюдается требование — в каждую набирают не более 12 воспитанников. Для малышей и сотрудников проводится «утренний фильтр», соблюдаются санитарно-гигиенические и профилактические меры.
По вопросам работы дежурных групп можно обратиться на горячую линию по телефонам, которые опубликованы на сайте районной администрации, сообщает местный департамент образования.
ИСТОЧНИК KP.RU