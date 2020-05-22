Число заболевших коронавирусом на Ямале 22 мая 2020 года возросло на 87

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 22 мая 2020 года. За сутки тесты еще 87 человек оказались положительными. За весь период в ЯНАО подтверждено 1989 случаев COVID-19.

По данным оперативного штаба ЯНАО, очаги с месторождений переместились в населённые пункты. В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Лидерами по количеству заболевших по-прежнему остаются окружной центр и газовая столица: в Салехарде – 17, в Новом Уренгое – 26, в Ноябрьске – 3, в Губкинском – 3, в Аксарке – 1, в Харпе – 4. Одновременно на месторождениях и производственных объектах региона выявлено 33 новых случаев заболевания COVID-19: на предприятиях в районе Нового Уренгоя – 15, в районе Ноябрьска – 5, в Надымском районе - 12, Салехарде – 1. В стационарах лечение проходят 408 пациентов с COVID-19, состояние большинства из- них удовлетворительное. Однако 9 пациентов находятся в тяжелом, 3 - в крайне тяжелом состоянии, 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечится 1170 заболевших. Выписано с выздоровлением за сутки еще 82 человека.

За этот же период зарегистрировано 63 новых случая заболевания внебольничными пневмониями. У 17 диагноз сопровождается коронавирусной инфекцией.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 93 221 исследование на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 4 880 тестов.