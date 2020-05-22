Пицца с коронавирусом: на Ямале студент, заражённый COVID-19, развозил еду горожанам

Вопиющий случай во время пандемии стал поводом для разбирательств: больной коронавирусом студент Ямальского многопрофильного колледжа работал доставщиком пиццы в майские праздники, пока 6 мая у него не ухудшилось самочувствие. О недомогании парень сообщил врачам, обратившись в больницу.

Управление Роспотребнадзора по ЯНАО теперь устанавливает людей, которые могли контактировать с заразившимся, а в колледже санитарные врачи проводят тотальную дезинфекцию. После проверки директору колледжа прокуратура внесла представление за то, что руководство не проконтролировало передвижение студентов во время режима самоизоляции. Заразил ли студент земляков, предстоит выяснить специалистам.

В пиццерии, курьер которой заболел, сообщили, что в период пандемии налажена бесконтактная доставка продуктов. К заказчикам курьеры не приближаются ближе, чем на 1,5 метра, а с работниками кухни доставщики не пересекаются. Все курьеры несколько раз в день меняют перчатки, обрабатывают руки антисептиками. На этой неделе все сотрудники пиццерии пройдут тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в общежитии Ямальского многопрофильного колледжа из-за вспышки коронавирусной инфекции объявлен карантин, который действует до 26 мая. Диагноз подтвердился у троих студентов, двое из них проживали в общежитии. Среди них оказался и доставщик пиццы.

- Сейчас его состояние врачи называют хорошим, он готовится к выписке. В изоляции он проведет положенные 14 дней, - сообщила «Комсомольской правде - Ямал» заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе Мария Байдашина.

Напомним, на режим полной изоляции перевели 70 студентов и 13 сотрудников общежития. Общее состояние проживающих постоянно мониторится, им регулярно измеряют температуру бесконтактными термометрами и уровень кислорода в крови.

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