На Ямале вахтовик едва не накормил белого песца конфетами

Песец на Гыданском полуострове.

С наступлением холодов дикие обитатели тундры все чаще выходят к людям, чтобы найти пропитание. С приближением зимы, когда землю накрывает снег, добыть еду становится все сложней, а получить пару пластиков колбасы от вахтовиков - дело нехитрое.

Например, в прошлом году белый медведь выпросил у мужчины печенье. Отобедав несколькими порциями, он спокойно удалился к себе домой, в северные широты.

На этот раз в гости к вахтовикам пожаловал белоснежный песец. Заснять пушистого красавца удалось одному из рабочих. Он сообщил, что действие происходит около строительной площадки терминала «Утренний» на Гыданском полуострове.

На кадрах видно, что песец опасается подходить к человеку. Сделав несколько шагов, он останавливается и в нерешительности озирается по сторонам.

- Иди сюда, на, - произносит мужчина, подманивая хищника конфетой.

Однако ни настойчивые уговоры, ни яркая упаковка не возымели эффекта. Побегав из стороны в сторону, четвероногий так и не решился взять вкусняшку, оставив ее законному владельцу.

Кстати, с наступлением холодов некоторые дикие животное не просто выходят к близлежащим населенным пунктам, но даже умудряются оказаться в центре оживленных городов. Недавно житель Губкинского заснял на камеру белоснежного зайца. Оказавшись в непривычной среде обитания, ушастый подозрительно озирался по сторонам и готов был дать деру в любой момент. А чуть ранее в Муравленко и Ноябрьске были замечены лисы. Хищницы совершенно не боялись людей и даже проявляли любопытство, подходя поближе.

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