Жители Ямала засняли упитанную лисицу, бесстрашно гуляющую по городу

По словам местных жителей, лисица пришла в город, чтобы чем-то поживиться

Жительницам Муравленко удалось заснять на камеру пушистую лисицу, гуляющую в палисаднике жилого дома. Рыжая красавица совсем не испугалась людей и даже подошла поближе, проявляя любопытство.

На кадрах видно, как лесная жительница доверчиво приблизилась к девушкам, будто выслушивая комплименты в свой адрес.

- Какая красивая, большая, откормленная. Целых два рукава шубы, - шутят северянки, наблюдая за поедающим снег животным.

Затем хищник продолжил исследовать территорию, отойдя от оператора на незначительной расстояние. Заметив нечто подозрительное, животное резво отпрыгнуло в сторону, после чего видео оборвалось.

По словам местных жителей, лисица пришла в город, чтобы чем-то поживиться. Зимой, когда в лесах ложится снег, животным сложно найти пропитание, поэтому они выходят в город или на трассы, надеясь разжиться съестным. Кстати, именно так и поступали два медвежонка, гуляющих все лето вдоль ямальских дорог. Выпрашивая еду, косолапые даже остановили автомобиль и залезли на капот. А в перерывах они устраивали шуточные побоища, которые, благодаря телевидению, увидели большинство россиян.

Добавим, что лисы, забредающие в города, - не такая уж и редкость для Ямала. Например, в прошлом году житель Лабытнанги заснял на камеру, как лесной зверь и домашний кот сражаются за кусок колбасы. А в Ноябрьске рыжая плутовка едва не украла у мужчины видеокамеру, лежащую на снегу. Северянин специально выпустил гаджет из рук, чтобы запечатлеть визит хищника на территорию.