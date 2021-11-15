Жительница Ямала засняла рыжую лисицу, гулявшую во дворе жилого дома

По словам местных жителей, лисица пришла в город, чтобы найти еду

С наступлением холодов ямальцы все чаще встречают лесных животных, забредающих в города. Недавно житель Губкинского заснял на камеру белоснежного зайца. Оказавшись в непривычной среде обитания, ушастый подозрительно озирался по сторонам и готов был дать деру в любой момент. А чуть ранее две жительницы Муравленко встретили во дворе многоэтажки упитанную лисицу. Рыжая красавица ничуть не испугалась людей и даже подошла поближе, проявляя любопытство.

А теперь еще одна рыжая плутовка пожаловала в гости к ноябрянам. Хищница забежала в жилой двор, где ее и увидела местная жительница. Северянке удалось снять небольшое видео, которое она тут же выложила в Сеть.

На ролике заметно, как лисица спокойно семенит по жилой зоне. Кажется, что ее ничуть не смущают наличие людей и непривычная обстановка. Далее животное подходит к крыльцу и останавливается возле входа в подъезд, словно собираясь зайти к кому-то в гости. Затем видео обрывается.

По словам местных жителей, лисица пришла в город, чтобы чем-то поживиться. Зимой, когда в лесах ложится снег, животным сложно найти пропитание, поэтому они выходят в город или на трассы, надеясь разжиться съестным

Кстати, лисы, забредающие в города, - не такая уж и редкость для Ямала. Например, в прошлом году житель Лабытнанги заснял на камеру, как лесной зверь и домашний кот сражаются за кусок колбасы. В Ноябрьске рыжая плутовка едва не украла у мужчины видеокамеру, лежащую на снегу. Северянин специально положил камеры, чтобы не запечатлеть визит хищника на территорию. А однажды северяне смогли увидеть дикого лося, скакавшего по Пуровскому мосту. Животное было сильно напугано и металось в разные стороны.