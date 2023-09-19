Скриншот из видео

Ямальский следком опубликовал оперативное видео с места пожара на улице Школьная в Ноябрьске. Силовики расследуют уголовное дело, заведенное по факту гибели трех человек - матери и двух ее детей.

- В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства происшествия: назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, которые позволят установить точные причины смерти погибших и произошедшего пожара, - прокомментировали в ведомстве.

Ход расследования находится на контроле у региональной прокуратуры.

Виновников будут судить по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 293 (халатность).

Сейчас отрабатываются три версии случившегося: поджог, неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования.