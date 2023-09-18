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Ямальская прокуратура организовала проверку после трагического пожара в Ноябрьске. Во время инцидента на место выезжал городской прокурор Сергей Полуяхтов.

Напоминаем, что минувшей ночью в городе сгорел многоквартирный дом 1981 года постройки. В огне погибли женщина и двое детей, остальных жильцов дома удалось эвакуировать.

- В настоящее время по поручению исполняющего обязанности прокурора автономного округа Дениса Назаренко организована проверка соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий их проживания, а также прием и консультация, - прокомментировали в надзорном органе.

По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, ведомство проконтролирует расследование уголовного дела, возбужденного ранее следственным комитетом по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).