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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 5:35

Ноябрьский следком завел уголовное дело после пожара на улице Школьная, в котором погибли три человека

В Ноябрьске возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Ноябрьский следком завел уголовное дело после пожара на улице Школьная, в котором погибли три человека.

Напоминаем, что дом вспыхнул в ночь на 18 сентября. При тушении спасатели обнаружили тела женщины и двух маленьких детей 2017 и 2020 годов рождения. Именно их не было среди эвакуированных из горящего дома жильцов.

- В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства происшествия: назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, которые позволят установить точные причины смерти погибших и произошедшего пожара, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, следователи дадут оценку соблюдения противопожарного законодательства и определят степень ответственности виновных лиц.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Ямалу Андрея Егорова.