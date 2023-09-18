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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 3:17

В Ноябрьске сгорел многоквартирный дом по улице Школьная

Многоквартирный дом по улице Школьная сгорел в Ноябрьске
Марина Прохорова
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Минувшей ночью в Ноябрьске сгорел многоквартирный дом №3 по улице Школьная. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Сообщение о возгорании поступило 18 сентября в 1.27. На место выехали 41 человек личного состава и 13 единиц спецтехники. Ликвидировать пожар удалось в 03.27, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что огонь повредил дом на площади 672 квадратных метра. Причина пожара и ущерб - устанавливаются .

По неофициальным данным, в огне погибли мама и двое маленьких детей. Более подробная информация об этом появится позднее.