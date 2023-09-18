На Ямале мать и двое малышей заживо сгорели в страшном пожаре

Горящий дом, в котором погибла семья

Наступившая неделя началась для жителей Ноябрьска с траурной вести: ночью в страшном пожаре погибла семья - мать и двое детей.

Разгорелось пламя около часа ночи, когда уже весь город и жильцы многоквартирника мирно спали.

- Сообщение о возгорании поступило 18 сентября в 1.27 ночи. Спасатели прибыли на место за считанные минуты, но, несмотря на это, крыша дома была уже полностью охвачена огнем, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в пресс-службе регионального МЧС.

Не медля ни секунды, пожарные приступили к поиску возможных пострадавших и борьбе с пламенем.

В итоге локализовать пожар удалось спустя 1 час 10 минут, то есть в 2.37, а полностью потушить - в 3.27 ночи. Всего в борьбе со стихией участвовали 111 человек личного состава и 10 единиц спецтехники МЧС.

К сожалению, как уже упоминалось выше, во время тушения спасатели обнаружили трех погибших, из которых двое - дети 2017 и 2020 годов рождения. Именно их не было среди эвакуированных из горящего дома жильцов.

На данный момент дознаватели МЧС устанавливают причину пожара и нанесенный ущерб. Известно, что огонь повредил здание на площади 672 квадратных метра.

Добавим, что в сгоревшем жилом доме зарегистрированы 48 человек, включая 12 детей. Двухэтажку построили в 1989 году, а недавно признали аварийной, снести ее должны были лишь в 2028 году.