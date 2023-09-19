Дознаватели МЧС рассматривают три версии пожара на улице Школьная в Ноябрьске

Фото: МЧС России по ЯНАО
Дознаватели МЧС проводят проверка по факту пожара, произошедшего в Ноябрьске на улице Школьная.
Отрабатываются три версии: поджог, неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования.
В ближайшие дни на место происшествия прибудут специалисты испытательной пожарной лаборатории из Салехарда. Они помогут дознавателям установить точную причину возгорания.
- Материальный ущерб и виновные лица устанавливаются, - уточнили в ведомстве.
Напоминаем, что в страшном ночном пожаре погибли женщина и два ребенка. В связи с этим в следкоме возбудили уголовное дело по двум статьям, а прокуратура взяла на контроль ход расследования.