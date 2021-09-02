Коронавирус на Ямале. Последние новости на 2 сентября 2021 года: диспансеризация для переболевших

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. На данный момент в регионе зарегистрировано почти 48 тысяч жителей, переболевших COVID-19. Чтобы восстановить здоровье или избежать серьезных последствий, медики рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. Комплекс исследований позволит своевременно выявить возможные осложнения после перенесенной инфекции.

Также врачи призывают ямальцев, переболевших COVID-19 или привитых более полугода назад, записаться на ревакцинацию. Процедура помогает восстановить уровень антител для поддержания защиты организма от вируса и его последствий. Кстати, повторную вакцинацию прошли уже более 2 тысяч северян. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, открытых в регионе.

Кроме того, в области началась прививочная кампания против гриппа. Медики обращают внимание, что сделать прививку от гриппа можно лишь спустя месяц после завершения полного курса вакцинации от коронавируса.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 104 человека, из них 14 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 47 670 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 607 ямальцев, 58 находится в тяжелом состоянии, 20 - на аппаратах ИВЛ, 4 - скончались.

В России выявлено 6 937 333 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 184 014 летальных исходов, выздоровели 6 199 379 человек.