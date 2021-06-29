Где сделать прививку от коронавируса на Ямале: все пункты вакцинации

На Ямале развернуто 75 прививочных пунктов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На Ямале продолжается массовой вакцинации населения от коронавируса. На сегодняшний день в регионе развернуто 75 прививочных пунктов, два из которых - в Губкинском и Тарко-Сале - работают круглосуточно. Сама вакцинация проходит на добровольной основе и осуществляется в два этапа с интервалом в 21 день после введения первого компонента. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса на Ямале.
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
Прежде чем поставить прививку, необходимо позвонить и записаться в выбранную вами поликлинику.
1. По номеру регистратуры в выбранной поликлинике;
2. Через единый портал Госуслуг.
Помимо виртуальной записи, можно записаться на прививку лично, подойдя к стойке информации в выбранной больнице.
СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ГОРОДА САЛЕХАРДА:
Консультативно - диагностическая поликлиника
Адрес: ул. Мира, д.39, корпус 3
Молодежный центр Администрации МО
Адрес: ул. Республики, д.78
Культурно-деловой центр
Адрес: ул. Арктическая, д.1
СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ:
Лабытнангская городская поликлиника
Адрес: ул. Дзержинского, д.29, к.1
СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ:
Городская поликлиника №2
Адрес: ул. Мирный микрорайон, д.6, к.5
ТЦ «Солнечный»
Адрес: ул. Сибирская, д.26
Кинотеатр «Октябрь»
Адрес: ул. Ленинградский проспект, д.9
Поликлиника в районе Лимбяяха
Адрес: ул. микрорайон Надежды, д.2
СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ГОРОДА НОЯБРЬСК:
Городская поликлиника
Адрес: ул. Муравленко, д.42
Отделение дневного стационара
Адрес: ул. Республики, д.32
МАУ «СОК», «Зенит»
Адрес: ул. Дзержинского, д.4
Ноябрьская ЦГБ, прививочный кабинет
Адрес: ул. Энтузиастов, д.1 (мкр. Вынгапуровский)
Центр по профилактике и борьбе со СПИД
Адрес: ул. Изыскателей, д.55
СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ГОРОДА НАДЫМ:
Городская поликлиника
Адрес: ул. Сенькина, д.2
Центр общественного здоровья и медицинской профилактики
Адрес: ул. Строителей, д.4
МФЦ
Адрес: ул. Зверева, д.26
«Газпром добыча Надым», прививочный кабинет МСЧ
Адрес: ул. Комсомольская, д.20А
СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКИЙ:
Городская взрослая поликлиника
Адрес: ул. мкр. 10, д.1
ДК «Нефтяник»
Адрес: ул. мкр. 3, д.4
СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО:
Городская взрослая поликлиника
Адрес: ул. Новая, д.2
Центр спорта Муравленко
Адрес: ул. Нефтяников, д.73
СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ:
Городская взрослая поликлиника
Адрес: ул. Набережная, д.1
Районный молодёжный центр «Апельсин»
Адрес: ул. Мира, д.7Б
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