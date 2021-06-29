Где сделать прививку от коронавируса на Ямале: все пункты вакцинации

На Ямале развернуто 75 прививочных пунктов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале продолжается массовой вакцинации населения от коронавируса. На сегодняшний день в регионе развернуто 75 прививочных пунктов, два из которых - в Губкинском и Тарко-Сале - работают круглосуточно. Сама вакцинация проходит на добровольной основе и осуществляется в два этапа с интервалом в 21 день после введения первого компонента. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса на Ямале.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Прежде чем поставить прививку, необходимо позвонить и записаться в выбранную вами поликлинику.

1. По номеру регистратуры в выбранной поликлинике;

2. Через единый портал Госуслуг.

Помимо виртуальной записи, можно записаться на прививку лично, подойдя к стойке информации в выбранной больнице.

СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ГОРОДА САЛЕХАРДА:

Консультативно - диагностическая поликлиника

Адрес: ул. Мира, д.39, корпус 3

Молодежный центр Администрации МО

Адрес: ул. Республики, д.78

Культурно-деловой центр

Адрес: ул. Арктическая, д.1

СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ:

Лабытнангская городская поликлиника

Адрес: ул. Дзержинского, д.29, к.1

СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ:

Городская поликлиника №2

Адрес: ул. Мирный микрорайон, д.6, к.5

ТЦ «Солнечный»

Адрес: ул. Сибирская, д.26

Кинотеатр «Октябрь»

Адрес: ул. Ленинградский проспект, д.9

Поликлиника в районе Лимбяяха

Адрес: ул. микрорайон Надежды, д.2

СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ГОРОДА НОЯБРЬСК:

Городская поликлиника

Адрес: ул. Муравленко, д.42

Отделение дневного стационара

Адрес: ул. Республики, д.32

МАУ «СОК», «Зенит»

Адрес: ул. Дзержинского, д.4

Ноябрьская ЦГБ, прививочный кабинет

Адрес: ул. Энтузиастов, д.1 (мкр. Вынгапуровский)

Центр по профилактике и борьбе со СПИД

Адрес: ул. Изыскателей, д.55

СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ГОРОДА НАДЫМ:

Городская поликлиника

Адрес: ул. Сенькина, д.2

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Адрес: ул. Строителей, д.4

МФЦ

Адрес: ул. Зверева, д.26

«Газпром добыча Надым», прививочный кабинет МСЧ

Адрес: ул. Комсомольская, д.20А

СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКИЙ:

Городская взрослая поликлиника

Адрес: ул. мкр. 10, д.1

ДК «Нефтяник»

Адрес: ул. мкр. 3, д.4

СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО:

Городская взрослая поликлиника

Адрес: ул. Новая, д.2

Центр спорта Муравленко

Адрес: ул. Нефтяников, д.73

СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ:

Городская взрослая поликлиника

Адрес: ул. Набережная, д.1

Районный молодёжный центр «Апельсин»

Адрес: ул. Мира, д.7Б

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