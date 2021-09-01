Ямальцев, переболевших COVID-19 или привитых более полугода назад, приглашают на ревакцинацию

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальцев, переболевших коронавирусом или привитых более полугода назад, приглашают на ревакцинацию. Процедура помогает восстановить уровень антител для поддержания защиты организма от вируса и его последствий. Кстати, повторную вакцинацию прошли уже более 2 тысяч северян.

Напоминаем, что ямальские врачи и медсестры одними из первых сделали прививки от коронавируса еще в начале года, а сейчас они проходят ревакцинацию. Например, главный врач Новоуренгойской центральной городской больницы Кирилл Трапезников повторно привился две недели назад. Процедура прошла без побочных эффектов.

Заведующий Пангодинской участковой больницей Дильшат Муминов переболел коронавирусом в ноябре-декабре прошлого года, еще до начала прививочной кампании. Болезнь перенес тяжело - она поразила более 55% легких. На днях врачи разрешили Дильшату Муминову сделать прививку.

- Врачи отмечают, что серьезные побочные эффекты после процедуры отсутствуют, а риск попадания вакцинированных граждан в реанимацию значительно ниже, - говорит первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

Пройти вакцинацию или ревакцинацию можно в любом из 78 прививочных пунктов, открытых в регионе.