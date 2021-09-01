Число заболевших коронавирусом на Ямале на 1 сентября 2021 года увеличилось на 104 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 104 человека. С начала периода количество заболевших достигло 47 670.

Из общего числа болеющих 607 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 58 из них - в тяжелом состоянии, 20 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 621 человек.

Также за сутки выявлено 14 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 137. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 90 заражений COVID-19, за весь период - 40 533.

Выздоровели за последние сутки 119 человек, с начала пандемии - 45 689.

За последние сутки в России выявлено 18 368 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 260 (6,9%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 937 333 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 18 325 человек, с начала пандемии - 6 199 379. Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 184 014 человек.