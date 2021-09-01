Фото: Правительство ЯНАО. Медики планируют привить 60% жителей.

На Ямале началась прививочная кампания против гриппа. Накануне регион получил более 128 тысяч доз вакцин «Ультрикс» и «Совигрипп». Их уже доставили в медорганизации Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Лабытнанги и Губкинского. В ближайшие несколько дней вакциной будут обеспечены все медицинские организации округа. После этого привиться смогут все желающие.

Согласно плану иммунизации на 2021 год, медики планируют привить 60% жителей. Особый акцент эпидемиологи делают на группах риска, к которым относятся работники сферы здравоохранения и образования, дети, граждане старше 60 лет, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

- В прошлом году вспышки заболеваемости гриппом удалось избежать благодаря массовой вакцинации и введению ограничений из-за коронавируса. В этом году также крайне важно соблюдать меры профилактики и не забывать о прививке. Грипп давно известен тяжелым течением, а при наслоении коронавирусной инфекции может приводить к тяжелым последствиям, - рассказала первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

Также медики обращают внимание, что сделать прививку от гриппа можно лишь спустя месяц после завершения полного курса вакцинации от коронавируса.