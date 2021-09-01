Ямальцам, перенесшим коронавирус, предлагают пройти диспансеризацию

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Ямальские больницы возобновили проведение диспансеризации, в том числе углубленной. Пройти ее могут также и те, кто переболел коронавирусом. Комплекс исследований позволит своевременно выявить возможные осложнения после инфекции.

- Углубленная диспансеризация - это ключ к спасению и поддержке пациентов, переболевших COVID-19. Именно она поможет снизить вероятность осложнений в первые шесть месяцев после перенесенного заболевания. Тщательное и всестороннее обследование позволит выявить высокий сердечно-сосудистый риск, сделать выводы о состоянии здоровья и вовремя назначить курс реабилитации или лечения, - рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

Ожидается, что углубленную диспансеризацию пройдут более 42 тысяч северян. В окружной столице обследование стартовало неделю назад. За это время его уже начали проходить более 40 жителей.

Пациент сдает общий и биохимический анализ крови, тем, кто перенес ковид в средней и тяжелой форме, врачи назначают исследование для проверки риска тромбообразования. Также проводится спирометрия, помогающая оценить работу легких.

В случае выявления отклонений на первом этапе, терапевт назначит дополнительные обследования: эхокардиографию, компьютерную томографию легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей, а также направит к узким специалистам.